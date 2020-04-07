البرلمان الإيراني: الكشف عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين النواب

أفاد عضو في البرلمان الإيراني بأنه تم الكشف عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان، بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة.

وقال أكبر رنجبر زادة، عضو لجنة رئاسة البرلمان، إن نوابا أجروا فحوصات كورونا خلال اليومين الماضيين، وثبتت إصابة 11 نائبا منهم بالفيروس.

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من جهته قال محمد رضا تابش عضو البرلمان عن مدينة أردكان: "قدمنا مشروع قامون لتعطيل البلاد لشهر كامل لأن عدد النواب الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا قد يصل إلى خمسين وبعد ذلك لن نتمكن من عقد اجتماعات البرلمان".

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أجرى 270 نائبا وموظفا في البرلمان فحوصات فيروس كورونا.

وعقد البرلمان الإيراني صباح اليوم أول اجتماعاته منذ تفشي فيروس كورونا في إيران، وأظهرت صور أن النواب لم يراعوا الفواصل المطلوبة بينهم للحد من انتشار الفيروس.

المصدر:RT