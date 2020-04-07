البرلمان الإيراني يرفض مشروع قانون لتعطيل البلاد وفرض حجر صحي كامل لمدة شهر لمكافحة كورونا

رفض البرلمان الإيراني مشروع قانون ينص على تعطيل البلاد لمدة شهر، وفرض حجر صحي كامل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصوت النواب عن طريق القيام والجلوس بالأكثرية ضد القانون، الذي كان قد وقع عليه 16 نائبا من أصل 290.

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وقال مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان الذي ترأس الاجتماع، إنه ما كان ينبغي لرئاسة البرلمان تسلم مشروع القانون والتصويت عليه لأنه ينبغي للحكومة تقديم لائحة إلى البرلمان تضم آليات مقترحة لتعطيل البلاد.

وعقد البرلمان الإيراني صباح اليوم أول اجتماعاته منذ تفشي فيروس كورونا في إيران، وأظهرت صور أن النواب لم يراعوا الفواصل المطلوبة بينهم للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: RT