تحذيرات جدية من اكتساح كورونا لطهران الأسبوع المقبل

حذر علي رضا زالي، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بطهران من أن العاصمة الإيرانية ستشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بالوباء خلال الأسبوع المقبل، بسبب ازدياد حركة المواطنين في المدينة.

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وقال زالي خلال اجتماع مع اعضاء بلدية طهران إن العاصمة تشكل المنطقة الأكثر سخونة في إيران بالنسبة للإصابات بالفيروس، وليس فيها أي حي خال من الفيروس.

ودعا زالي الحكومة إلى الإسراع في توزيع المساعدات المالية المقررة إلى المواطنين للحد من تحركاتهم في المدينة، مضيفا أن بلدية طهران ستبدأ خطة للتعرف على أكثر مناطق العاصمة الإيرانية انتشارا للفيروس.

وكان رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران قال، أمس الاثنين، إن فيروس كورونا تحول إلى جائحة في العاصمة الإيرانية.

المصدر: RT