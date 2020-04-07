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حل لغز اختفاء حفيدة السياسي الراحل كينيدي والبحث عن ابنها متواصل

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حل لغز اختفاء حفيدة السياسي الراحل كينيدي والبحث عن ابنها متواصل
Reuters
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أعلنت شرطة ولاية ماريلاند الأمريكية انتشال جثة مايف كينيدي تاونسند، حفيدة السياسي الراحل روبرت كينيدي، مساء أمس الاثنين، فيما لا يزال البحث عن ابنها الصغير مستمرا.

وفقدت تاونسند (40 عاما) وابنها جيديون (ثمانية أعوام)  يوم الجمعة الماضي بعد أن جرفت الأمواج زورقهما في خليج تشيسابيك.

ومايف تاونسند هي ابنة‭ ‬نائب حاكم ولاية ماريلاند السابقة، كاثلين كينيدي تاونسند، وحفيدة روبرت كينيدي، وزير العدل الأمريكي الأسبق، شقيق الرئيس الأمريكي الراحل الخامس والثلاثين، جون كينيدي الذي أغتيل في ولاية دالاس عام 1963.

وتمكنت إحدى الوكالات التي كانت تتولى البحث عن المفقودين من تحديد موقع جثة تاونسند على عمق حوالي 25 قدما تحت الماء.

وقالت الشرطة إنها سوف تستأنف عملية البحث اليوم الثلاثاء عن الطفل جيديون.

المصدر: رويترز

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