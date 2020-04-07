شابة برازيلية تقاوم مرضا نادرا حرمها من شفتين مكتملتين!

أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن الأطباء اضطروا لإزالة قسم من أنف وشفتي الشابة البرازيلية، كارين دي سوزا، بسبب إصابتها بمرض نادر يدعى "جفاف الجلد المصطبغ".

وذكرت الصحيفة أن الشابة البالغة من العمر29 عاما تُجبر كل ساعتين على وضع كريم واقٍ لأشعة الشمس بسبب الحساسية الشديدة.

والشابة مهددة علاوة على ذلك بخطر الإصابة بالسرطان إذا تعرضت بشرتها للأشعة فوق البنفسجية.

وخضعت كارين دي سوزا بالفعل لـ 130 عملية جراحية لإزالة الأضرار التي تسببها الشمس، ومع ذلك رُصد أن الشابة نجحت في الاحتفاظ بمزاج متفائل، على الرغم مما حلّ بمظهرها الخارجي.

المصدر: نوفوستي