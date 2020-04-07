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روسيا تتخطى حاجز الألف مصاب في يوم واحد لأول مرة

كندا.. أكثر من 16.6 ألف مصاب و320 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

أخبار العالم

كندا.. أكثر من 16.6 ألف مصاب و320 حالة وفاة جراء فيروس كورونا
Reuters Sebastian Castaneda
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى أكثر من 16 ألفا و600 مصاب حسب آخر البيانات، فيما بلغ عدد الوفيات 320 شخصا.

وكانت السلطات الكندية قد أعلنت أمس الاثنين أن عدد المصابين بلغ 15 ألفا و822 مصاب وتسجيل 293 حالة وفاة.

وأغلب الإصابات سجلت في مقاطعة كيبيك حيث بلغ عدد المصابين فيها 8580 وتليها مقاطعة أونتاليو التي تجاوز فيها عدد المصابين 4300 شخص.

وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان العالم تجاوز مليون و347 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن نحو 75 ألف شخص.

وتتعبر الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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