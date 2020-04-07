محكمة أسترالية تبرئ مسؤول سابق في الفاتيكان من تهم الاعتداء الجنسي

ألغت أعلى محكمة أسترالية حكما كان يدين الكاردينال، جورج بيل، مسؤول الشؤون المالية والاقتصادية السابق في الفاتيكان، بالاعتداء جنسيا على اثنين من صبية الجوقة الموسيقية في التسعينيات.

وقالت المحكمة العليا الأسترالية في بيان الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، ومقرّها بريسبان، إن الكاردينال البالغ من العمر 78 عاما بريء من كل التهم التي أدين بها وعددها خمس تتعلق بالاعتداء جنسياً على فتيين عامي 1996 و1997 كان عمرهما يومها 13 عاما.

وأمر قضاة المحكمة السبعة، بإلغاء الإدانات وصدور أحكام بالبراءة، مما يعني أنه لا يمكن إعادة محاكمة بيل بهذه الاتهامات.

وكان الكاردينال بيل قد بدأ قبل عام قضاء عقوبة السجن لمدة ست سنوات لإدانته بهذه الاتهامات التي قال الادعاء إنها وقعت عندما كان بيل في منصب كبير الأساقفة بمدينة ملبورن.

وقال بيل، الذي احتفظ بلقب كاردينال رغم ضغوط على الكنيسة من قبل ضحايا الاعتداء الجنسي ومناصريهم لنزع اللقب عنه، إن قضيته لم تكن استفتاء على الكنيسة الكاثوليكية وكيفية تعاملها مع جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وبيت القصيد هو ما إذا كنت قد ارتكبت هذه الجرائم الشنيعة، وأنا لم أفعل ذلك.

وبيل الذي نفى الاتهامات المنسوبة إليه هو أعلى مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يدخل السجن لاتهامات بالاعتداء على قصر.

المصدر:وكالات