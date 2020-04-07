ترامب يطلب من شركتين أمريكيتين تقديم المساعدة لعلاج جونسون

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه طلب من شركتين تعملان على ابتكار عقاقير لعلاج فيروس كورونا، تقديم المساعدة للفريق الطبي الذي يعالج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف ترامب بأن إدخال جونسون، إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمر خطير.



وأكد ترامب أنّ الأمريكيين "يصلون من أجله".



وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي "أريد أيضا أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جدا وصديق لأمتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون".

وقال ترامب خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، "نشعر بحزن شديد إثر نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور صحته بسبب فيروس كورونا ونحن على تواصل مستمر مع فريقه الطبي".



وقالت الحكومة البريطانية، في وقت سابق اليوم، إن رئيس الوزراء البريطاني، تم نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض "كوفيد 19"، وأضافت: "تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه".





المصدر: RT