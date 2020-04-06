ترامب: المكالمة مع جو بايدن كانت رائعة وودية

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، حول تعامل الحكومة الأمريكية مع أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال الرئيس ترامب إن المكالمة مع بايدن كانت "رائعة وودية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن شخصين قالت إنهما على دراية بالمكالمة الهاتفية قولهما: "إن ترامب تحدث مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن حول تعامل الحكومة الأمريكية مع أزمة الفيروس".

إقرأ المزيد

وبحسب "أسوشيتد برس" فقد كانت المحادثة تتويجا لجهود مساعدين دامت يوما قبل جمع الاثنين على الهاتف، بعد أن دعت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي نائب الرئيس السابق إلى "تقديم بعض الدعم" لترامب.

وقد أصدر بايدن، المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل، في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاقتراحات لمواجهة الوباء وانتقد إدارة ترامب بسبب تصرفها "البطيء جدا لوقف انتشار الفيروس".

وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه "يحب" التحدث إلى ترامب ويريد مشاركته دروسا من إدارة أوباما حول كيفية التعامل مع تفشي الفيروس التاجي.

وأفاد نائب الرئيس السابق خلال مؤتمر صحفي افتراضي حينها: "لقد مررنا بهذا بطريقة مختلفة قليلا في الماضي، وآمل أن يتمكنوا من تعلم بعض الدروس مما فعلناه بشكل صحيح وربما ما فعلناه خطأ".

المصدر: رويترز