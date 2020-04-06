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راب بعد توليه مهام جونسون: الحكومة ستمضي قدما بجهود محاربة كورونا

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راب بعد توليه مهام جونسون: الحكومة ستمضي قدما بجهود محاربة كورونا
Reuters PIPPA FOWLES/10 DOWNING ST
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بعد توليه مهام رئيس الوزراء على إثر نقل بوريس جونسون إلى العناية المركزة، أن الحكومة ستمضي قدما بجهود محاربة فيروس كورونا.

وقال راب للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "الحكومة ستستمر بعملها"، مضيفا أن "رئيس الوزراء في أيدي أمينة.. والحكومة ستواصل تركيز الجهود على ضمان المضي قدما بنهج رئيس الوزراء وجميع الخطط لهزيمة فيروس كورونا وتجاوز هذه المرحلة".

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نقل بوريس جونسون إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية
نقل بوريس جونسون إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

وجاء ذلك في أول تصريح لدومينيك راب بعد نقل رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى العناية المركزة على إثر تدهور حالته الصحية، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا "بقدر الضرورة".

المصدر: رويترز

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