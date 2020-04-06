الحكومة الإسرائيلية "تستنفر" لمواجهة نقص كبير في البيض عشية عيد الفصح

وجدت إسرائيل نفسها في حالة نقص كبير في البيض عشية حلول عيد الفصح بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ما دفع الحكومة للاستنفار واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع.

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ووقف المتسوقون الذين التزموا بتعليمات التباعد الاجتماعي في أوج أزمة عدوى "COVID-19" في طوابير طويلة أمام المتاجر الكبرى بانتظار الدخول لشراء البيض وسط النقص المسجل في إسرائيل مع اقتراب عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ الاحتفال به الأربعاء.

وتشهد إسرائيل التي تستعد للاحتفال بعيد الفصح في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، زيادة في الطلب على البيض، أيضا أحد أهم رموز الاحتفال، مقابل تراجع العرض.

ويعد البيض عنصرا أساسيا في مأدبة الطعام التقليدي الخاص بعيد الفصح اليهودي، إذ ستجتمع الأسر اليهودية حولها مساء الأربعاء ويستمر العيد 8 أيام.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن السبب في هذه الأزمة توقف هو الاستيراد من إيطاليا وإسبانيا اللتين تعتبران من أكثر الدول تضررا بالفيروس

وعلى خلفية هذا الوضع، أجرت السلطات مناقشات حول سبل معالجة المشكلة توصل نتيجتها وزير المالية، موشي كحلون، ووزير الزراعة، تساهي أنيغبي، يوم 3 أبريل، إلى قرار تنظيم عدة رحلات جوية خاصة من دول أوروبا سيتم عبرها نقل 20 مليون بيض إلى إسرائيل حتى الأربعاء، إضافة إلى عمليات توريد إضافية بحرا.

وفي هذا السياق أعلنت شركة "M.Lasser"، أكبر مورد البيض إلى إسرائيل والتي تتخذ من تل أبيب مقرا لها، أن طائرتين انطلقتا من البرتغال ستهبطان ليل الثلاثاء في مطار بن غوريون وعلى متنهما مليون بيض، فيما سيتم نقل 4 ملايين أخرى بحرا.

وأجبرت التدابير الحكومية لاحتواء الوباء والذي أحصت إسرائيل خلالها حتى اللحظة ما يزيد عن 8500 إصابة، الإسرائيليين على البقاء في منازلهم، وأغلقت أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمطاعم والأماكن الترفيهية.

وتسمح بعض المتاجر لزبائنها بالحصول على صندوق بيض واحد أو اثنين، وتشير تقارير إلى التلاعب بالأسعار في حين تقوم متاجر أخرى ببيع البيض للزبائن الذين وصلت قيمة مشترياتهم إلى الحد الأدنى الذي تحدده المتاجر نفسه. وتسببت هذه الأزمة بظهور سوق سوداء للبيض.

وحذرت وزارة الزراعية الإسرائيلية السكان من المخاطر الصحية جراء شراء البيض غير المرخص.

المصدر: فرانس برس + وسائل إعلام إسرائيلية