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الناتو يوجه رسالة إلى الحكومة البريطانية

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الناتو يوجه رسالة إلى الحكومة البريطانية
Reuters / Fabian Bimmer
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، رسالة إلى الحكومة البريطانية متمنيا شفاء عاجلا لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

كما نشرت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، تغريدة قالت فيها "قلوبنا مع عائلة جونسون متمنية له الشفاء العاجل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المكتب أن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوبه.

وقالت وكالة "رويترز" إن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.

وكان جونسون أكد في وقت سابق من اليوم أنه موجود بالمستشفى، لكن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.

ونقل جونسون إلى المستشفى صباح الأحد بعد أن خضع لعزل منزلي منذ أن تأكدت إصابته بكورونا قبل عشرة أيام، لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، واعتبر أطباؤه أنه بحاجة إلى مزيد من الاختبارات داخل المستشفى.

المصدر: وكالات

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