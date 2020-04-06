روحاني يدعو ماكرون للضغط على واشنطن من أجل رفع العقوبات

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط على الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات عن إيران.

وقال روحاني لماكرون، اليوم الاثنين، إنه على "الدول الصديقة" أن تمارس ضغطا على الولايات المتحدة لكي ترفع "عقوباتها القاسية وأحادية الجانب" في الوقت الذي تبذل فيه إيران جهودا لمحاربة فيروس كورونا.

وأشار روحاني إلى أن محاربة كورونا أصعب بالنسبة لإيران بسبب العقوبات الأمريكية.

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وأضاف أن "الإدارة الأمريكية لم تنتهك القوانين الدولية من خلال فرض العقوبات غير الشرعية على إيران فحسب، بل وانتهكت القواعد الصحية التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية".

وتعليقا على توريد فرنسا وبريطانيا وألمانيا مواد طبية إلى إيران عبر آلية "إنستكس" التي تمت إقامتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من أجل توريد البضائع الإنسانية إلى إيران، قال روحاني إن هذه الخطوات إيجابية، لكنها غير كافية.

وأكد روحاني أن إيران ستعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد رفع العقوباتعن بلاده.

المصدر: قناة "برس تي في" الإيرانية + رويترز