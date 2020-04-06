عالم فيروسات إيطالي: إصابة الحيوانات بفيروس كورونا قد تكون ميزة لاختبار اللقاحات

اعتبر عالم الفيروسات الإيطالي روبرتو بوريوني، أن ما تم تداوله إعلاميا حول إصابة حيوانات بوباء فيروس كورونا المستجد، قد يتيح الحصول على ميزة كبيرة في اختبار لقاح مضاد للجائحة.

وجاء حديث خبير علم الفيروسات في مداخلة مع إحدى قنوات التلفزة العامة تعليقا على أنباء أفادت بإصابة قط بالمرض في هونغ كونغ.

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وقال روبرتو بوريوني "مسألة أن الحيوانات يمكن أن تصاب بالعدوى ليست عنصرا سلبيا فقط".

وأضاف "إذا ثبت، كما يبدو أنه حدث لقط وأنه يمكن للحيوانات أن تصاب بفيروس كورونا بشكل معتدل، فهذا يتيح لنا الحصول على ميزة كبيرة في اختبار اللقاح المأمول على هذه الحيوانات.

وسبق أن أكد علماء المعهد البيطري للأبحاث العلمية في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد قد يصيب السنوريات، فيما تم تسجيل إصابتين لدى قطتين في بلجيكا وهونغ كونغ.

كما سجلت الولايات المتحدة أول حالة مؤكدة للإصابة بكورونا لدى نمر في نيويورك، في سابقة هي الأولى عالميا بالنسبة لهذا النوع.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية