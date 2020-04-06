سفارة روسيا في تل أبيب: نحو 500 مواطن روسي مقيم في إسرائيل تقدموا بطلبات العودة

أوردت السفارة الروسية في إسرائيل أن ثمة قرابة 500 مواطن روسي تقدموا لها بطلب العودة، مؤكدة أنها تقدم لرعاياها كل الدعم القنصلي الضروري.

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وقالت السفارة لوكالة "نوفوستي" إن قرابة 100 من هذا العدد كانوا يتلقون العلاج في إسرائيل، إلى جانبهم من كانوا في ضيافة أقاربهم أو أصدقاء لهم، ومن كان تواجده في إسرائيل غير شرعي.

وأكدت السفارة أن أعضاء البعثة الدبلوماسية يبقون على اتصال مستمر مع معظم المواطنين الراغبين في العودة، ويقدمون لهم الاستشارة المطلوبة، بما في ذلك في حصولهم على الدعم الاجتماعي بموجب قرار الحكومة الروسية المؤرخ في 3 أبريل 2020.

وأشارت السفارة إلى أن موظفيها ساعدوا في إيواء مجموعة من المواطنين الروس، بمن فيهم أشخاص بحاجة إلى رعاية طبية بقوا في إسرائيل بلا مصادر رزق، في مبنى تابع لفرع إحدى الهيئات الروسية في إسرائيل، وذلك بعد إلغاء رحلة مخطط لها سابقا لشركة "آيروفلوت" من مطار بن غوريون، في 31 مارس.

وأضافت أن مواطنة روسية تم إيواؤها في القسم القنصلي للسفارة الروسية في تل أبيب، فيما وافق عدد من السكان المحليين الناطقين باللغة الروسية على استضافة خمسة من المواطنين الروس في بيوتهم.

وأكدت السفارة أنها تقوم بتزويد هؤلاء المواطنين بكل المواد الغذائية والخدمات الطبية المطلوبة، ووسائل النقل في حالة الضرورة.

وأشارت البعثة الروسية إلى أن ثلاثة مواطنين لا يزالون يمكثون في مطار تل أبيب، رافضين إسكانهم في أي مكان آخر، بسبب مخاوفهم من الإصابة بفيروس كورونا وتفويت أول رحلة عودة إلى موسكو.

وصرحت البعثة الدبلوماسية بأنها لا تستطيع، ولأسباب موضوعية، إعانة جميع المواطنين الذين يتقدمون إليها بطلب المساعدة، وأن جهودها تركز، في المقام الأول، على أكثر الأشخاص حاجة إلى دعمها.

وأضافت أن الأجهزة المعنية للدولة الروسية تعمل حاليا على وضع جدول لرحلات إعادة المواطنين الروس العالقين في الخارج، ومنهم المتواجدون في إسرائيل.

المصدر: نوفوستي