الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية للمصابين بكورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية، على موقعها على "تويتر" عددا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين المصابين بعدوى فيروس كورونا.

وجاءت النصائح الغذائية، بضرورة إتباع حمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشاريب التي قد تضر الشخص المصاب.

نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض #كوفيد_19:



✔️ تناول الدهون غير المُشبعة 🐟🥜🥑

❌ لا تتناول الدهون المُشبعة 🥩🧈🧀

❌ لا تأكل الدهون المتحولة المنتجة صناعياً 🍔🍟🍪 pic.twitter.com/d2Ar9kH2AW — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 6, 2020

وأكدت المنظمة على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء (8 – 10) أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، مع أهمية تجنب شرب "كميات كبيرة من الكافيين، عصائر الفاكهة المحلاة، شراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة".

نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض #كوفيد_19:



تناول غذاءً متوازناً كل يوم لتحصل على:

✅ الفيتامينات

✅ المعادن

✅ الألياف الغذائية

✅ البروتين

✅ مضادات الأكسدة

التي يحتاج إليها جسمك لتعزيز صحتك وتقوية جهازك المناعي، وللحد من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة والمعدية. pic.twitter.com/AZXvUmLESB — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 6, 2020

وأكدت أيضا، على ضرورة "تناول غذاء متوازن كل يوم يحتوي على الفيتامينات والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة، والتي يحتاجها الإنسان لتقوية جهازه المناعي وللحد من خطر إصابته بالأمراض المعدية".

وأضافت: "ضرورة تجنب الدهون المشبعة وغير المشبعة وكذلك الدهون المتحولة والمنتجة صناعيا".

نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض #كوفيد_19:



🔻 قلل ما تستهلكه من الملح دون 5 غرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، واستخدم الملح المعالج باليود.

🔻 قلل ما تتناوله من المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الأخرى الغنية بالسكر. pic.twitter.com/u91OK7iwnQ — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 6, 2020

وجددت التأكيد على ضرورة التقليل من ملح الطعام قدر الإمكان واستخدام الملح المعالج باليود.

المصدر: "منظمة الصحة العالمية"