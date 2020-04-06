الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية للمصابين بكورونا
نشرت منظمة الصحة العالمية، على موقعها على "تويتر" عددا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين المصابين بعدوى فيروس كورونا.
وجاءت النصائح الغذائية، بضرورة إتباع حمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشاريب التي قد تضر الشخص المصاب.
نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض #كوفيد_19:— WHO EMRO (@WHOEMRO) April 6, 2020
✔️ تناول الدهون غير المُشبعة 🐟🥜🥑
❌ لا تتناول الدهون المُشبعة 🥩🧈🧀
❌ لا تأكل الدهون المتحولة المنتجة صناعياً 🍔🍟🍪 pic.twitter.com/d2Ar9kH2AW
وأكدت المنظمة على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء (8 – 10) أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، مع أهمية تجنب شرب "كميات كبيرة من الكافيين، عصائر الفاكهة المحلاة، شراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة".
نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض #كوفيد_19:— WHO EMRO (@WHOEMRO) April 6, 2020
تناول غذاءً متوازناً كل يوم لتحصل على:
✅ الفيتامينات
✅ المعادن
✅ الألياف الغذائية
✅ البروتين
✅ مضادات الأكسدة
التي يحتاج إليها جسمك لتعزيز صحتك وتقوية جهازك المناعي، وللحد من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة والمعدية. pic.twitter.com/AZXvUmLESB
وأكدت أيضا، على ضرورة "تناول غذاء متوازن كل يوم يحتوي على الفيتامينات والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة، والتي يحتاجها الإنسان لتقوية جهازه المناعي وللحد من خطر إصابته بالأمراض المعدية".
وأضافت: "ضرورة تجنب الدهون المشبعة وغير المشبعة وكذلك الدهون المتحولة والمنتجة صناعيا".
نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض #كوفيد_19:— WHO EMRO (@WHOEMRO) April 6, 2020
🔻 قلل ما تستهلكه من الملح دون 5 غرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، واستخدم الملح المعالج باليود.
🔻 قلل ما تتناوله من المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الأخرى الغنية بالسكر. pic.twitter.com/u91OK7iwnQ
وجددت التأكيد على ضرورة التقليل من ملح الطعام قدر الإمكان واستخدام الملح المعالج باليود.
المصدر: "منظمة الصحة العالمية"