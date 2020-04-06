خلاف بين خبراء والبيت الأبيض حول استخدام دواء لعلاج كورونا

أقر المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، بوجود خلاف بين أفراد فريق التعامل مع تفشي فيروس كورونا، على فاعلية دواء الملاريا هايدروكسي كلوروكين في علاج "كوفي- 19".

ووفقا لموقع "أكسيوس الأمريكي" فإن النزاع نشب يوم السبت بين نافارو وبين الطبيب أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

ويقول فاوتشي وخبراء بارزون آخرون إن العقار لم تجر عليه دراسات وتجارب كافية تثبت فاعليته في علاج المرض.

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وكان ترامب قد كلف نافارو بمراقبة تطبيق الإدارة لقانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في إنتاج الإمدادات الطبية الشحيحة، وصرح نافارو، الذي يقر بأنه لا يملك خلفية علمية، بأنه يعتقد أن الدراسات التي أجريت حتى الآن على دواء هايدروكسي كلوروكين مقنعة.

وأفاد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية: "جرى هذا النقاش يوم السبت.. لو لم يكن هناك خلافات في الرأي ومناظرات لما كانت إدارة ترامب بهذه القوة".

ويظهر هذا الخلاف، التوترات بين خبراء الصحة والعلوم بالبيت الأبيض وبين صناع قرار ومستشارين آخرين بالإدارة على رأسهم الرئيس نفسه الذي يدفع بعقارين لعلاج الملاريا هما الكلوروكين والهايدروكسي كلوروكين لاستخدماهما في علاج أزمة تفشي جائحة كورونا.

وأعلن ترامب موقفه من الدواء، وقال مصدران لـ"رويترز" إنه ضغط شخصيا على مسؤولي الصحة الاتحاديين لتوفيره لعلاج الفيروس.

وألح ترامب مرارا على استخدام الدواء، كان آخرها يوم الأحد لكنه ختم كلامه قائلا "من أين لي أن أعرف أنا لست طبيبا"، لكن عندما سئل فاوتشي، وهو طبيب، عن الدواء في الإفادة نفسها قاطعه الرئيس الأمريكي ومنعه من الرد قائلا "هل تعرفون كم مرة أجاب على هذا السؤال؟ ربما 15 مرة".

المصدر: رويترز