إيطاليا.. تسجيل 636 وفاة جديدة بسبب كورونا وعدد الوفيات يرتفع إلى 16523

قالت وسائل إعلام إيطالية يوم الاثنين، إن 636 شخصا فارقوا الحياة إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16523.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 132 ألفا و547 من 128948 يوم الأحد، بزيادة 3599 إصابة وهي زيادة طفيفة بالقياس مع الأرقام التي أعلنت في الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل في أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عدد من تماثلوا للشفاء زاد، حيث بلغ 22837 حالة شفاء.

وسجلت إيطاليا يوم الأحد 5 أبريل انخفاضا في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن عن وفاة 525 شخصا في 24 ساعة، مقارنة مع أعداد أكبر تم تسجيلها في الأيام السابقة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

المصدر: وكالات