تراجع ملموس للحصيلة اليومية لوفيات كورونا في بريطانيا مع تسجيل أقل معدل في أبريل

سجلت السلطات الصحية البريطانية 439 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع ملموس للحصيلة اليومية التي بلغت مؤخرا أكبر معدل منذ بدء التفشي.

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وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 439 حالة، ليصل إلى نقطة 5373 بعد أن كان على مستوى 4934.

ويمثل هذا الارتفاع أقل معدل للحصيلة اليومية للوفيات الجديدة بالفيروس في البلاد منذ حلول شهر أبريل، ويأتي في تراجع لافت مقارنة بعد الأيام الماضية بعد أن بلغ هذا المؤشر ذروته، حيث سجلت في بريطانيا يوم 31 مارس 381 حالة جديدة، وفي 1 أبريل 563 إصابة، وفي 2 أبريل 589، وفي 3 أبريل 684، وفي 4 أبريل 708، لتبدأ هذه الوتيرة بالانخفاض يوم 5 أبريل بـ621 حالة جديدة.

وأضافت وزارة الصحة أن العدد العام للمصابين بالمرض في البلاد ارتفع خلال اليوم الماضي بـ3802 حالتين، في تراجع لافت مقارنة مع حصيلة أمس الأحد، بينما تم فحص 208837 شخصا في المملكة المتحدة بشكل إجمالي.

المصدر: RT