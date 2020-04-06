باكستان.. الشرطة تهاجم وتعتقل أطباء احتجوا على نقص معدات الحماية من فيروس كورونا (فيديو)

استخدمت شرطة مكافحة الشغب في باكستان القوة لتفريق احتجاج أطباء وأطقم طبية على نقص معدات الحماية من فيروس كورونا، واعتقلت العشرات ممن قالوا إن الحكومة لم تسلمهم الإمدادات الموعودة.

وقالت وكالة "رويترز" إن مئات الأطباء والمسعفين بعضهم يرتدي الكمامات والملابس المخصصة لعملهم، احتجوا في مدينة كويتا في جنوب غرب البلاد، وهم يرددون مطالبهم، وقد اعتقلت الشرطة المسلحة بالبنادق والهراوات والمحصنة بالخوذ، بعضا منهم.

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وقال مسؤول كبير في الشرطة إنها اعتقلت 30 متظاهرا بتهمة تحدي حظر التجمعات العامة الذي فرض خلال فترة مكافحة انتشار الفيروس بينما هدد الأطباء بالتوقف عن العمل ما لم يفرج عن المتظاهرين المحتجزين.

وأكد الطبيب عبد الرحيم المتحدث باسم نقابة الأطباء التي قادت الاحتجاج، للصحفيين بعد هذه الواقعة، أن الأطباء مقتنعون بأن عدم تزويدهم بأجهزة السلامة يعرضهم للخطر.

وأضاف "أصيب عشرات الأطباء بينما يعاني باقي الطاقم الطبي"، مشيرا إلى أن عددا من الأطباء والمسعفين أصيبوا بجروح جراء اعتداء الشرطة عليهم بالهراوات.

من جهته، أفاد متحدث باسم حكومة الإقليم لرويترز بأن مستشفيات كويتا التي تتعامل مع فيروس كورونا تم تزويدها بمعدات وقائية وإن الأطقم الطبية التي تظاهرت ليست من فرق مكافحة انتشار الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان 3277 حالة، توفى منها 50، ويوجد 191 على الأقل من هذه الحالات في إقليم بلوخستان، الذي يعاني من إهمال شديد فيما يتعلق بجهود التنمية، وعاصمته كويتا.

Pakistan. Balouchistan. A Quetta ce matin la police matraque le personnel soignant de l'hôpital en réponse à leur demande d'équipements face au covid-19 🔽 pic.twitter.com/othLwoCsbR — Conseils Ouvriers (@contre_capital) April 6, 2020

المصدر: رويترز