إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم الاثنين، عن تسجيل 218 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2491 حالة.

وتعد الإصابات الجديدة أكبر ارتفاع يومي منذ الإعلان عن بدء انتشار المرض في رابع أكبر دول العالم سكانا.

وأضاف يوريانتو أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 209 حالات، بينما تعافى 192 شخصا.

وكان الرئيس جوكو ويدودو قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وتستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن حوالي 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.

وتشترط وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن يكون السجناء المؤهلين للحصول على إفراج مبكر من بين الذين قضوا 3 أرباع مدة محكوميتهم، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.

وتظهر بيانات رسمية أن هناك 270386 سجينا في إندونيسيا، وهو ما يزيد بأكثر من المثلين عن طاقة استيعاب السجون بعد أن أدت حملة لمكافحة المخدرات إلى زيادة أعداد المسجونين.

المصدر: رويترز