سنغافورة تخصص 3.5 مليار دولار إضافية لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن وزير المالية السنغافوري، هنغ سوي كيت، أن سلطات بلاده خصصت 5.1 مليار دولار سنغافوري إضافية (3​​​.5 مليار دولار أميركي) لمكافحة تداعيات فيروس كورونا ودعم السكان.

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وقال وزير المالية في بيان: "الإجراءات الإضافية في إطار ميزانية التضامن ستكلف 5.1 مليار دولار سنغافوري".

وأشار إلى أن إجمالي الأموال المخصصة لمكافحة تداعيات فيروس كورونا، بلغت حوالي 60 مليار دولار سنغافوري (41.6 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف أن "هذه ميزانية غير مسبوقة خلال الأوقات غير العادية. الوضع لا يزال غير مستقر للغاية وغير مؤكد. الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا لزم الأمر".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد لغاية أمس الأحد أكثر من ألف حالة، وتعافي 320 شخصا، بحسب بيانات وزارة الصحة.

المصدر: وكالات