مساعد ميركل يفصح عن نواياها حيال الاستمرار لولاية خامسة

قال هيلجه براون مدير مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه لا يعتقد أن تغيرا قد طرأ على خطط المستشارة إزاء عدم السعي لولاية خامسة، عقب الجدل الذي أثارته صحيفة "بيلد" حيال ذلك.

وأضاف براون لمحطة "أر.تي.إل/إن-تي.في": "لا أعتقد أن الوقت مناسب لمناقشة شيء كهذا.. لقد قالت إن هذه هي فترتها الأخيرة في المنصب ولا أعتقد أن شيئا قد تغير بخصوص ذلك".

وتقود ميركل ألمانيا منذ 15 عاما، وقالت سابقا إنها لن تسعى لولاية جديدة في خريف عام 2021.

المصدر: وكالات