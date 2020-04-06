مقتل 3 صينيين في الكونغو

قتل ثلاثة مواطنين صينيين في هجوم مسلح بمنطقة تعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدولة الواقعة بوسط أفريقيا والغنية بالمعادن.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، اليوم الاثنين، نقلا عن السفارة الصينية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دون ذكر اسم المنجم المعني أو الشركة التي تديره، إن الهجوم وقع يوم السبت في إقليم إيتوري الشمالي الشرقي المتاخم لأوغندا وجنوب السودان. وأضافت أن "ثلاثة مواطنين صينيين قتلوا للأسف".

وأوضحت الوكالة أن السفارة الصينية هناك طلبت من الحكومة الكونغولية، "اتخاذ إجراءات فعالة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن الإسراع في التحقيق في الهجوم، مشيرة إلى أن "السفارة نصحت مرارا المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى منطقة إيتوري حيث تنشط الجماعات المسلحة".

المصدر: وكالات