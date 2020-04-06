"الصحة الإيرانية" تحذر من ذروة جديدة للإصابات بفيروس كورونا في طهران

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية من أن يصل انتشار فيروس كورونا إلى الذروة مرة أخرى في العاصمة طهران وذلك بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن "فيروس كورونا في إيران أسرع انتشارا من انفلونزا H1N1 .. للأسف فإن انتشار الفيروس سيصل الذروة مرة أخرى في العاصمة طهران وذلك بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع".

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ولفت المتحدث إلى أنه "في حال تواصلت الحركة الأخيرة في المدن، فإن البلاد ستواجه موجة جديدة من الإصابات في غضون 10 أيام وهذا أمر مقلق".

إلى ذلك أعلن رئیس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، أن تفشي كورونا في العاصمة خرج عن السيطرة ودخل مرحلة الوباء، وأوضح أن ازدياد موجة الإصابات بفيروس كورونا في طهران، يجعل من غير الممكن توقع النتائج.

وأضاف أن الوضع الصحي الذي دخلته طهران ناجم عن عدم احترام التحذيرات التي أطلقتها الحكومة خلال الأيام الماضية، وأن السلطات لم تصل بعد إلى مرحلة السيطرة على كورونا في طهران بل أن الإصابات تزداد يوميا.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد بحسب آخر بيانات وزارة الصحة الإيرانية 60500 والوفيات 3739.

المصدر: RT