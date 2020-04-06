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الكمامات شغل ألمانيا الشاغل في الوقت الحالي!

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الكمامات شغل ألمانيا الشاغل في الوقت الحالي!
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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أعلنت السلطات الألمانية أنها تحتاج إلى شراء "كميات لا يمكن تخيلها من الكمامات"، من أجل تفادي انتشار فيروس كورونا.

وقال أولاف شولتز، نائب المستشارة الألمانية، لمحطة "زد.دي.إف" التلفزيونية، أمس الأحد، إن بلاده تعزز جهود شراء الكمامات من الخارج في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف شولتز أنه يريد "إعادة عملية إنتاج المعدات الطبية المهمة إلى أوروبا، في خطوة ستجعل بعضا من هذه السلع أكثر كلفة، ولكن أسهل في الحصول عليها".

واستبعد شولتز مرة أخرى أي خفض في ضرائب الدخل بالنسبة للألمان في ضوء حاجة البلاد لتمويل حزم الإنقاذ التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

وتأتي جهود ألمانيا لشراء كمامات في وقت عززت فيه الولايات المتحدة جهودها لفعل الشيء نفسه، مما أثار شكاوى من أساليب المزايدة للمشترين الذين وقعوا صفقات بالفعل.

المصدر: رويترز

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