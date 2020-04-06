موسوي: واشنطن تريد استغلال كورونا وجر إيران لطاولة المفاوضات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن بلاده لم ولن ترسل أي طلب إلى أمريكا لتقديم المساعدات الطبية لها، منوها بأن واشنطن تريد استغلال كورونا وجر إيران لطاولة المفاوضات.

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وذكر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "إيران لا تثق بعرض المساعدات الأمريكية ولا تأمل من واشنطن أي مساعدات .. إن كانت الولايات المتحدة لا تريد رفع العقوبات فعليها ألا تعيق مساعدات الدول الأخرى لنا .. لا نأمل خيرا من الولايات المتحدة ويكفينا أن تكف شرها عنا.. لا نزال نشهد تناقضا في الأقوال والأفعال الأمريكية ولا نزال متمسكين بمبدأ عدم شرعية العقوبات".

وأضاف موسوي، "أن بعض دول العالم أرادت تسييس فيروس كورونا والاصطياد في الماء العكر .. ندعو دول العالم إلى التوقف عن السير وراء الولايات المتحدة الأمريكية في غطرستها ضد إيران إن كانت تتمتع باستقلال سياسي واقتصادي".

وتابع موسوي قائلا: "يمكن لإيران أن تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي في حال عدم تسييس الملف والابتعاد عن التمييز بين الدول .. هناك دول تعيق حصول إيران على قرض من صندوق النقد الدولي وتسيس الملف وندعوها إلى الكف عن ذلك".

المصدر: RT