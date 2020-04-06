ولايتي يتغلب على كورونا (صور)

ظهر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية، رئيس مشفى دانشفري لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، أمام الاعلام بعد تعافيه تماما من الإصابة بفيروس كورونا.

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وترأس ولايتي اجتماعا للمجلس العلمي في المشفى بمشاركة عدد من الأطباء والممرضين.

وشكر ولايتي الكادر الطبي على جهوده في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن المرضى بكورونا في مشفى دانشفري يعالجون مجانا، من دون دفع مبالغ مالية.

وصادق ولايتي على اعتماد دواء Favipiravir الذي انتجته "جامعة الشهيد بهشتي" في طهران لمعالجة المصابين بفايروس كورونا بعد اجراء الإختبارات عليه.

وتلقى ولايتي اتصالا هاتفيا من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اطمأن فيها على حالته الصحية إثر إصابته بالفيروس.

ووفقا لمكتب ولايتي فقد أعرب هنية عن اعتقاده بأن إيران ستنتصر على المشكلات التي تواجهها مؤخرا، بما في ذلك فيروس كورونا.

المصدر:RT