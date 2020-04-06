ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 2143 والوفيات 94

قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2143 ، بزيادة 253 حالة عن اليوم السابق.

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وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالي حتى الآن 94 حالة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية ديسمبر الماضي، وتسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 51 ألف شخص في العالم.

المصدر: رويترز