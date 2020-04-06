استطلاع رأي برازيلي: بولسونارو لا يزال يحظى بتأييد رغم الجدل حول معالجته أزمة كورونا

أشار استطلاع للرأي نشرته صحيفة محلية في البرازيل إن معظم المواطنين يعارضون احتمال استقالة الرئيس جايير بولسونارو، رغم الانتقادات المتزايدة لأسلوب معالجته لتفشي فيروس كورونا.

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وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "فولها دو ساو باولو" أمس الأحد وأجراه معهد "داتا فولها" خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من أبريل، اعتراض 59% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وعددهم 1511، على استقالة بولسونارو، في حين قال 37% إنهم سيوافقون على ذلك، وامتنع 4% عن إبداء رأيهم.

وكان نفس المعهد قد قال يوم الجمعة إن أداء بولسونارو فيما يتعلق بكورونا كان "سيئا" و"بشعا" بالنسبة لـ39% ممن شملهم استطلاع، بزيادة عن 33% عن الشهر الماضي. وتراجعت نسبة الذين اعتبروا رده على تلك الأزمة الصحية "جيدا" أو "عظيما" إلى 33% بعد أن كانت 35%.

ويستهين بولسونارو بكورونا ويشكك بجدوى تطبيق إجراءات الحجر الصحي الصارمة في البلاد لاحتواء وباء كورونا، ويعتبر أنها "تقتل" الاقتصاد البرازيلي.

وطبقا لإحصاءات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية بعد ظهر السبت فقد ارتفع عدد حالات الوفاة جراء كورونا في البرازيل من 359 إلى 431 شخصا، في حين قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة من 9056 إلى 10278 حالة .

المصدر: "رويترز"