ألمانيا.. عدد المصابين بفيروس كورونا يتراجع لليوم الرابع على التوالي

أظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا سجل تراجعا لليوم الرابع على التوالي.

وذكر المعهد أنه على الرغم من أن أعداد المصابين لا تزال مرتفعة، إلا أنها في تراجع.

وأعلنت ألمانيا اليوم الاثنين عن تسجيل 3677 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي إلى 95391 إصابة، في رابع تراجع في المعدل اليومي للإصابات.

وبلغ عدد الاصابات التي تم الإعلان عنها أمس الأحد 5936 إصابة.

وتجاوز عدد المصابين في ألمانيا 95 ألفا، وتوفي فيها أكثر من 1400 شخص مصابا بالفيروس، حتى مساء أمس الأحد.

المصدر: رويترز