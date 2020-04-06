بوينغ تمدد تعليق الإنتاج في واشنطن بسبب كورونا

قالت شركة بوينغ لصناعة الطائرات، أمس الأحد، إنها ستمدد تعليقها المؤقت لعمليات الإنتاج في مرافقها بولاية واشنطن حتى إشعار آخر.

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وامتنعت بوينغ عن تحديد الموعد الذي يمكن أن يتم استئناف الإنتاج فيه.

وقالت إن هذه الإجراءات "يجري اتخاذها في ضوء استمرار تركيز الشركة على صحة وسلامة الموظفين والتقييم الحالي لانتشار كوفيد-19 في ولاية واشنطن، والتوصيات الإضافية من السلطات الصحية الحكومية".

وأعلنت أكبر شركة لصناعة الطائرات في الولايات المتحدة، في 23 مارس أنها ستوقف الإنتاج في مصنعها بولاية واشنطن، كإجراء مؤقت للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وكان من المتوقع استئناف الإنتاج في هذا المصنع أوائل هذا الأسبوع.

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوى المميتة فيها إلى 8503 شخصا.

ووفقا للإرقام التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز، فقد وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 شخصا.

المصدر: رويترز