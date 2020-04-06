"أزمة كورونا" ترفع شعبية رئيس كوريا الجنوبية

كشف استطلاع رأي حول أداء رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، وإدارته في ظل أزمة كورونا، ارتفاع نسبة مؤيديه إلى رقم قياسي، حيث بلغت 53.7%.

وقد ارتفع عدد مؤيدي الرئيس مون بنسبة 1.1% مقارنة بأسبوع سابق، وفقا لنتيجة الاستطلاع، الذي استمر لمدة 5 أيام حتى يوم الجمعة وأجري على 2521 شخصا من جميع أنحاء البلاد، تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

كما انخفض عدد منتقدي الرئيس بنسبة 0.9% إلى 43.2%، وفقا لاستبيان الرأي العام الكوري.

وأشار الاستبيان لإعلان الحكومة يوم الاثنين الماضي عن قرار الرئيس بتقديم "أموال دعم طوارئ" تصل إلى مليون وون (800 دولار) لدعم كل مواطن من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.

وانخفض معدل تأييد "الحزب الديمقراطي" الحاكم بنسبة 1.4 نقطة مئوية إلى 43.2%، كما تراجعت نسبة تأييد "حزب مستقبل موحد" المعارض بنسبة 1.2 نقطة مئوية إلى 28.8%.

وتأتي نتيجة الاستطلاع في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد انتخابات برلمانية وشيكة في يوم 15 إبريل.

المصدر: يونهاب