أردوغان يأمر بتوزيع كمامات طبية مجانية لمواطنيه من الفئة العمرية 20 - 65 عاما

أعلنت دائرة الاتصال للرئاسة التركية، عزم وزارة الصحة توزيع كمامات طبية مجانية على المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و65 عاما، وذلك بأمر من الرئيس، رجب طيب أردوغان.

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وقال رئيس الدائرة فخر الدين ألطون، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في موقع "تويتر": "سيتم بأمر من رئيسنا أردوغان توزيع كمامات بين مواطنينا الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 65 عاما بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمواصلات والبنية التحتية".

وأضاف أنه على الراغبين في الحصول على كمامات طبية، ملء الاستمارة الموجودة على موقع إلكتروني خاص لتصل بعد ذلك إلى مكان إقامته، 5 كمامات أسبوعيا.

وأشار إلى أن الكمامات ستوزع بين المواطنين مجانا عبر مؤسسة البريد التركية "PTT".

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır.https://t.co/ALe3X42uwn adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir. pic.twitter.com/2CWDpFKyjj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2020

وشدد ألطون على أن هذه الخدمة غير متاحة لمن أعمارهم دون سن 20 عاما، أو فوق 65 عاما، نظرا لفرض السلطات قيودا على خروجهم من منازلهم، في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقبل أيام، صدر مرسوم عن الرئاسة التركية يقضي بإلزام المواطنين، ارتداء الكمامات الطبية في أماكن التجمعات، لمنع انتشار الوباء.

وتأتي هذه الخطوات على خلفية تدهور أزمة فيروس كورونا داخل تركيا التي سجلت حتى الآن 27069 إصابة مؤكدة بالمرض بينها 574 حالة وفاة.

المصدر: RT + وكالات