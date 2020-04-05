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أردوغان يأمر بتوزيع كمامات طبية مجانية لمواطنيه من الفئة العمرية 20 - 65 عاما

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أردوغان يأمر بتوزيع كمامات طبية مجانية لمواطنيه من الفئة العمرية 20 - 65 عاما
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أعلنت دائرة الاتصال للرئاسة التركية، عزم وزارة الصحة توزيع كمامات طبية مجانية على المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و65 عاما، وذلك بأمر من الرئيس، رجب طيب أردوغان.

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وقال رئيس الدائرة فخر الدين ألطون، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في موقع "تويتر": "سيتم بأمر من رئيسنا أردوغان توزيع كمامات بين مواطنينا الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 65 عاما بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمواصلات والبنية التحتية".  

وأضاف أنه على الراغبين في الحصول على كمامات طبية، ملء الاستمارة الموجودة على موقع إلكتروني  خاص لتصل بعد ذلك إلى مكان إقامته، 5 كمامات أسبوعيا.

وأشار إلى أن الكمامات ستوزع بين المواطنين مجانا عبر مؤسسة البريد التركية "PTT".

وشدد ألطون على أن هذه الخدمة غير متاحة لمن أعمارهم دون سن 20 عاما، أو فوق 65 عاما، نظرا لفرض السلطات قيودا على خروجهم من منازلهم، في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقبل أيام، صدر مرسوم عن الرئاسة التركية يقضي بإلزام المواطنين، ارتداء الكمامات الطبية في أماكن التجمعات، لمنع انتشار الوباء.

وتأتي هذه الخطوات على خلفية تدهور أزمة فيروس كورونا داخل تركيا التي سجلت حتى الآن 27069 إصابة مؤكدة بالمرض بينها 574 حالة وفاة.

المصدر: RT + وكالات

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