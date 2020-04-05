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اسكتلندا.. كبيرة مسؤولي الصحة تتجاهل نصيحتها بشأن فيروس كورونا (صورة + فيديو)

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اسكتلندا.. كبيرة مسؤولي الصحة تتجاهل نصيحتها بشأن فيروس كورونا (صورة + فيديو)
Reuters
كبيرة مسؤولي الصحة كاثرين كالديروود
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أثارت كبيرة مسؤولي الصحة في الحكومة الاسكتلندية حالة من الغضب في مختلف أنحاء بريطانيا اليوم الأحد بعد أن ضبطت متجاهلة نصيحتها الخاصة بالبقاء في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا.

واعترفت كبيرة مسؤولي الصحة كاثرين كالديروود بأنها سافرت في عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين إلى منزل ثان في منطقة ريفية على الساحل الشرقي لاسكتلندا، وهو عمل يتناقض مع نصيحتها الخاصة للمواطنين الاسكتلنديين بالبقاء في محل إقامتهم الأساسي.

وجاء هذا الاعتراف بعد نشر صور في الطبعة الاسكتلندية من صحيفة "ذا صن" لكالديروود في المقصد السياحي الشهير إيرلسفيري في منطقة فايف.

وقالت كالديروود في مؤتمر صحفي: "لم أتبع النصيحة التي قدمتها للآخرين.. أنا آسفة للغاية على هذا".

وتلقت تحذيرا فقط من الحكومة الاسكتلندية، حيث أفاد رئيس الوزراء نيكولا ستورغن بأن نصيحة وخبرة كالديروود "لا تقدران بثمن"، وأنها تتوقع شعور الناس بالغضب، لكنها طلبت منهم النظر في الأهمية الأوسع لنصيحة الدكتورة كالديروود للحكومة أثناء الجائحة.

المصدر: وكالات

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