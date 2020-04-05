رغم التأكد من إصابته بكورونا.. وزير الدفاع الأمريكي يؤيد إقالة قائد حاملة طائرات

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، عن دعمه لقرار سلاح البحرية بإقالة قائد حاملة طائرات تفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

وقال إسبر في أول تعليق علني على الإقالة يوم الاحد إنه يؤيدها، حيث صرح لقناة "أيه.بي.سي": "الوزير مودلي اتخذ قرارا حازما وصعبا.. لدي إيمان كامل وثقة به وبقيادة البحرية وأؤيد قرارهم".

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هذا، وأوردت تقارير صحفية اليوم، أن القبطان المقال بريت كروزير مصاب بمرض كوفيد-19 في الوقت الذي زاد فيه عدد من أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض من بين طاقم حاملة الطائرات.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن اثنين من زملاء القبطان في الأكاديمية البحرية وهما مقربان منه، أن أعراض المرض بدأت تظهر على الكابتن بريت كروزير قبل عزله من قيادة حاملة الطائرات تيودور روزفلت يوم الخميس ثم أثبت الفحص إصابته.

وقالت وكالة "رويترز" أن البحرية الأمريكية لم ترد على طلب للتعليق لكنها في العادة لا تناقش قضايا الأفراد تطبيقا لقوانين الخصوصية، كما لم ترد وزارة الدفاع على طلب مماثل.

وكان القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي قد أعفى كروزير من قيادة حاملة الطائرات البالغ عدد أفرادها 5000، بعد رسالة لاذعة له، تم تسريبها لوسائل الإعلام، طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن الحاملة.

وأثار القرار جدلا شديدا بعد أن أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بحارة في الحاملة يهتفون باسم كروزير وهو يرحل وطالب موقعو التماس على الإنترنت بإعادته إلى منصبه.

جدير بالذكر أن الرئيس ترامب وصف خطاب كروزير بـ"غير اللائق" وقال إنه فعل شيئا "مريعا"، إلا أن جو بايدن نائب الرئيس السابق والذي يسعى لمنافسة ترامب على الرئاسة في نوفمبر، وصف الإقالة بأنها "ترقى إلى حد الجريمة".

المصدر: وكالات