إعلامي فرنسي يصف ضحايا كورونا في الصين بـ"البوكيمونات" (فيديو)

لم تمر أيام على تصريحات بشأن تجربة لقاح فيروس كورونا على الأفارقة، حتى أثيرت ضجة إعلامية جديدة عقب سخرية إعلامي من ضحايا كورونا في الصين حين قال "إنهم يدفنون البوكيمونات".

وأفادت وسائل إعلامية فرنسية بأن الكاتب الاقتصادي في قناة "BFM TV" إيمانويل ليشيبر، وفي الوقت الذي تبث فيه القناة صورا للصينيين وهم يلتزمون دقيقة صمت تكريما لضحايا فيروس كورونا المستجد، سُمع صوته وهو يهمس "إنهم يدفنون البوكيمون".

"Ils enterrent des Pokemon" : voici la séquence intégrale diffusée ce matin sur BFM TV ... #Hontepic.twitter.com/LDvA8oEVOy — Maxime Riou (@MaximeRiou) April 4, 2020

وأثارت تصريحات إيمانويل ليشيبر ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف المغردون ما جاء على لسان الصحفي بالعنصرية، كما طالب العديد بإقالته من القناة.

إلا أن قناة "BFM TV" كان لها رأي آخر، واكتفت بإصدار بيان اعتذرت فيه للمشاهدين عما صدر، وقالت إنها قررت معاقبة إيمانويل ليشيبر بإبعاده لمدة أسبوع عن العمل، دون تكليف عناء الاعتذار إلى الصينيين الذين مستهم العبارات بصفة مباشرة.

وتأتي هذه الواقعة، في وقت عبرت فيه جماعات إفريقية عن رفضها للعبارات "العنصرية" التي أدلى بها طبيب فرنسي، يدعى جون بول ميرا، على قناة LCI الفرنسية، حيث دعا من خلالها إلى تجريب لقاح كورونا في قارة إفريقيا للتأكد من قدرته على علاج المصابين بالفيروس في فرنسا.

من المهم الإشارة إلى أن الصين أعلنت يوم 4 أبريل يوم حداد على آلاف ضحايا فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد وفي السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، ووقف أنشطة الترفيه العامة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية