عالم روسي يحذر من خطورة مئات الفيروسات التي تعيش حاليا في عالم الحيوانات وقد تنتقل للإنسان

حذر نائب مدير معهد الأوبئة والمكروبيولوجيا للأبحاث العلمية الروسي، ألكسندر سيوميونوف، من خطورة مئات الأنواع من الفيروسات في عالم الحيوان، التي من الممكن أن تنتقل لاحقا إلى البشر.

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وقال سيميونوف، في حديث لقناة "روسيا 1"، إن الفيروسات بحاجة إلى الكثير من الاتصالات بين أنواع الكائنات الحية قبل أن تتمكن من الانتقال إلى جسم الإنسان.

وأوضح سيميونوف: "هناك مئات الفيروسات في الطبيعة الحية، التي لم تعبر بعد هذا الحاجز بين الأنواع، وهي تعيش حاليا في أجساد الحيوانات وتنتظر الانتقال إلينا".

وأشار العالم الروسي إلى أن حدوث مثل هذه الاتصالات مع الحيوانات الحاملة لتلك الفيروسات، سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى "العثور" على إنسان سيكون ضعيفا أمامها فيصاب بعدواها.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 1254302 ألف إصابة بهذه السلالة في أكثر من 170 دولة، بما في ذلك 68177 وفاة و257238 حالة شفاء.

المصدر: نوفوستي + وكالات