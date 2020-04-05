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كندا تسجل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لوتيرة الزيادة اليومية

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كندا تسجل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لوتيرة الزيادة اليومية
Reuters Blair Gable
العاصمة الكندية أوتاوا
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أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الأحد، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع مقارنة مع اليوم الماضي.

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وأفادت هيئة الصحة العامة الكندية بارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 258 حالة، بعد أن كان هذا العدد يوم أمس السبت 214، في زيادة بنسبة نحو 20%.

ويمثل هذا العدد تراجعا في الارتفاع اليومي لعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، حيث تم يوم السبت الماضي تسجيل 62 حالة في أكبر زيادة منذ بدء التفشي في كندا.

وذكرت هيئة الصحة العامة، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد ارتفعت بواقع 1502، ووصلت إلى 14426 بعد أن كانت السبت 12924، في زيادة بنسبة 12%.

المصدر: رويترز + وكالات

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