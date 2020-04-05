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تسجيل 1340 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ما يرفع الحصيلة إلى 8503

تسجيل 1340 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ما يرفع الحصيلة إلى 8503

أخبار العالم

تسجيل 1340 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ما يرفع الحصيلة إلى 8503
Reuters
فرق عمل طبية في الولايات المتحدة
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 8503.

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ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكينز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة. 

تسجيل 1340 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ما يرفع الحصيلة إلى 8503
RT

ووفق ما قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة قاتمة حيث تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في يوم واحد، بينما حذر المسؤولون من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المعركة لوقف انتشار الفيروس.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة الاستجابة لفيروس كورونا بالبيت الأبيض، إن الاختبار الكبير سيأتي في الأيام المقبلة، وأضافت أن "الأسبوعين المقبلين مهمان للغاية. هذه هي لحظة عدم الذهاب إلى متجر البقالة، وعدم الذهاب إلى الصيدلية، ولكن القيام بكل ما في وسعك للحفاظ على عائلتك وأصدقائك في أمان، وهذا يعني أنه على كل شخص الإلتزام بمسافة التباعد وغسل اليدين".

المصدر: وكالات

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