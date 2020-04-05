الصحة الإيرانية: إذا لم يراع المواطنون الإرشادات ستتصاعد إصابات كورونا الأسبوع المقبل

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، إنه في حال لم يراع المواطنون الإرشادات الصحية فإن البلاد ستواجه تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

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ولفت المتحدث إلى أن المرور والمواطنين خلال اليومين الماضيين، يخالفان مقررات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، معربا عن قلقه البالغ ومحذرا المواطنين من الاعتقاد أنه تم القضاء على فيروس كورونا في البلاد، وقال: "نحن لا نزال في مرحلة إدارة الأزمة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن الظروف التي نعيشها ليست عادية، ولا يمكن للمواطنين العيش بشكل طبيعي في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه تم جمع معلومات عن الحالة الصحية لـ70 مليون مواطن إيراني عبر "خطة الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة الباسيج في الحرس الثوري.

وأوصى المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية جميع المواطنين باستخدام الكمامات خاصة في الأماكن التي لا تراعى فيها الفواصل بينهم.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن علاج الأجانب في إيران من الإصابة بفيروس كورونا مجاني، لافتا إلى أن الحكومة ولجنة مكافحة فيروس كورونا تدفعان تكاليف علاج الأجانب.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و151 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 58226، والوفيات إلى 3603.

المصدر: RT