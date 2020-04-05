" لعنة آل كنيدي" مستمرة.. مايف وجدعون في عداد الموتى!

أعلنت عائلة كنيدي الشهيرة، يوم السبت، أن إثنين من أفرادها، أحدهما ابنة شقيق الرئيس الراحل جون كنيدي، باتا يعتبران في عداد الأموات بعد فقدانهما خلال رحلة بقارب تجذيف.

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وفقدت مايف كنيدي ماكين (40 عاما) وابنها جدعون (8 سنوات) الخميس خلال رحلة تجذيف بقارب في نهر ساوث ريفر بولاية ماريلاند، على مقربة من خليج تشيسابيك، وفق ما أعلن حاكم الولاية لاري هوغان الأربعاء.

وأطلقت قوات خفر السواحل والشرطة والإطفاء على الفور عملية بحث، من دون أن تتمكن من العثور عليهما.

وكتب زوجها ديفيد ماكين على فيسبوك في ساعة مبكرة من يوم السبت: "مضت أكثر من 24 ساعة، وفرص نجاتهما ضئيلة جدا. واضح أن مايف وجدعون قضيا".

وتحولت جهود الانقاذ إلى عملية بحث عن جثتيهما، بحسب كاثلين كنيدي تاونسند، والدة وجدة المفقودين.

وهذه مأساة جديدة على ما يبدو تطال العائلة التي فجعت بموت العديد من أفرادها بدءا باغتيال الرئيس الأمريكي جون كنيدي في دالاس عام 1963.

المصدر: أ ف ب