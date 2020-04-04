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مقتل 19 شخصا على الأقل في اشتباك بين رجال عصابات شمالي المكسيك

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مقتل 19 شخصا على الأقل في اشتباك بين رجال عصابات شمالي المكسيك
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عناصر الأمن في مكان الاشتباك بولاية تشيواوا المكسيكية
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قتل 19 شخصا على الأقل في اشتباك مسلح بين رجال عصابات في ولاية تشيواوا شمالي المكسيك، حسبما أفادت السلطات المحلية، اليوم السبت.

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وقال مكتب الادعاء العام المحلي في بيان، إن قوات الأمن عثرت مساء الجمعة، على 18 جثة في مكان الاشتباك الذي وقع ببلدة ماديرا، بالإضافة إلى مصاب فارق الحياة في وقت لاحق بعد نقله من المكان.

وجاء في البيان أن الشرطة ضبطت أيضا 18 بندقية، وعربتين وقنبلتين يدويتين، في مكان الاشتباك، معتبرا أن الاشتباك من أسوأ حوادث العنف في البلاد منذ مطلع هذا العام.

وأضاف المكتب أن البحث متواصل عن مسلحين وأن التحقق جار في ملابسات الحادث.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن القتلى ينتمون إلى رجال عصابتي "كارتل خواريز"و"كارتل سينالوا" المتنافستين على تجارة المخدرات.

والجمعة، أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن الصدامات العنيفة بين مجموعات إجرامية ما زالت متواصلة في المكسيك، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

المصدر: رويترز

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