معهد إيطالي: نعمل على لقاح ضد كورونا قد يكون جاهزا بعد عدة أشهر ويصل للسوق في 2021

أكد معهد لاتزاور سبالانزاني الوطني الإيطالي للأمراض المعدية في روما أنه يعمل على لقاح ضد فيروس كورونا "SARS-CoV-2"، الذي يتسبب بعدوى "COVID-19"، مرجحا أن يكون الدواء جاهزا في 2021.

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وقال المدير الصحي للمعهد، فرانشيسكو فايا، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت: "حددنا السلالة منذ نحو شهرين، وخبراؤنا يعملون مع المواد المتوفرة لتصميم لقاح يرجح أن يكون جاهزا بعد عدة أشهر".

وأضاف فايا: "نأمل في تنفيذ تجارب على حيوانات واختبارات سريرية، لكي يصل اللقاح إلى السوق في العام المقبل. هذه الحدود الزمنية يشير إليها خبراؤنا".

وأوضح فايا مع ذلك أنه من الصعب تحديد الموعد الدقيق لإدخال اللقاح في السوق، قائلا: "العمل يجري بوتيرة سريعة، والحديث يدور حول الحصول على تركيبة اللقاح حتى نهاية الصيف، لكن يجب أن يخضع، مثل أي نوع من اللقاحات، لجميع الاختبارات الضرورية".

وذكر أن معهد لاتزاور سبالانزاني يتعاون مع شركاء في مراكز علمية أخرى في البلاد وخارجها، مردفا: "خبراؤنا في اتصال دائم مع الزملاء في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ فيها التفشي، وكذلك مؤسسات أخرى في إيطاليا وأوروبا".

وتابع: "يجب أن تجري المعركة ضد الجائحة على النطاق العالمي، وهذا الأمر يشمل بذل جهود عالمية مشتركة. بالطبع لدى كل عالم طموحات إلى التوصل للنتيجة في أسرع وقت ممكن، لكن من بالغ الأهمية توحيد كل الجهود لتنفيذ مثل هذه المهمة التي تتميز بمسؤولية خاصة أمام البشرية".

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا في الوقت الراهن من حيث عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بـ15362 حالة، والثالثة من حيث الحصيلة العامة للمصابين المسجلين بـ124632 حالة.

وتعمل مجموعة من دول العالم بشكل نشط على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وفي مقدمتها الصين، التي قالت سابقا إن لديها 8 مشاريع خاصة بذلك، والولايات المتحدة، التي بدأت اختبارات سريرية في مارس الماضي، وروسيا، التي تحدثت عن 3 تركيبات واعدة لها، وكذلك بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا.

المصدر: تاس + وكالات