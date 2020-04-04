السلطات الإيرانية تعيد فارين إلى سجن وسط تفشي كورونا

قالت إيران يوم السبت، إن أغلب السجناء الذين فروا من سجن في غرب طهران الشهر الماضي وعددهم 70 عادوا إلى محبسهم، رغم أن السلطات منحت نحو 100 ألف معتقل إفراجا مؤقتا بسبب كورونا.

إقرأ المزيد

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اضطرابات في عدة سجون في البلاد، بما شمل فرارا جماعيا من سجن في إقليم كردستان في 27 مارس.

وقال موقع "ميزان أونلاين" المعني بأخبار السلطة القضائية على الإنترنت إن بعض السجناء اعتقلتهم قوات الأمن بينما عاد البعض طوعا لسجن في مدينة سقز.

وأفرجت السلطات بالفعل بشكل مؤقت عن نحو 100 ألف سجين للحد من اكتظاظ السجون وتهدئة المخاوف من انتشار المرض بين نزلائها.

وإيران هي الدولة الأشد تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.، حيث قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن إجمالي وفيات فيروس كورونا بلغ 3452 يوم السبت، بعد تسجيل وفاة 158 شخصا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 55743.

المصدر: رويترز