طائرتا مساعدات صينية تصلان الليلة إلى طهران

أعلن سفير إيران لدى بكين محمد كشاورز زادة، السبت، أن طائرتي مساعادت صينية ستصلان هذه الليلة من بكين إلى طهران.

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وقال كشاورز زادة، إن المساعدات الحكومية والشعبية الصينية، تم إرسالها حتى الآن، عبر 28 رحلة جوية من بكين وشنغهاي وغوانغجو إلى إيران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق من اليوم، تسجيل 2560 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي 55.743 وعدد الوفيات إلى 3452.

المصدر: "فارس"