بريطانيا تسجل أصغر ضحية لفيروس كورونا المستجد في أوروبا

أفادت السلطات الصحة البريطانية، اليوم السبت، بتسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وهو يعتبر أصغر ضحايا المرض سنا في أوروبا.

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وذكرت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا أن الطفل كان من بين 637 حالة وفاة جديدة سجلت على الأراضي الإنجليزية خلال الساعات الـ24 الماضي، مبينة أنه عانى كذلك من ظروف صحية صعبة مترافقة.

وأعربت الحكومة البريطانية عن تعازيها لذوي المتوفي، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، مايكل غوف: "أفكارنا مع أسرته".

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الطفل، الذي لم يتم ذكر اسمه وجنسه، يعتبر حاليا أصغر متوف في أوروبا، وكانت هذه الصفة تعود قبل ذلك إلى فتى في 12 عاما من عمره توفي جراء المرض في هذا الأسبوع في بلجيكا.

وفي بريطانيا، كان الضحية الأصغر للفيروس القتال سابقا فتى يبلغ 13 عاما يدعى إسماعيل محمد عبد الوهاب، وتوفي الاثنين الماضي جراء المرض رغم أنه كان في حالة صحية جيدة قبل إصابته بـ"COVID-19".

وسجلت بريطانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، أكبر ارتفاع يومي للمتوفين جراء فيروس كورونا المستجد بواقع 708 حالات، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المرصودة في البلاد إلى نقطة 4313، ما يجعل المملكة المتحدة الدولة السادسة عالميا من حيث هذا المؤشر وسط تحذيرات الحكومة من أن هذه الأعداد ستواصل زيادتها بشكل حاد.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية