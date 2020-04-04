إجراءات مشددة لا تزال قائمة في ووهان الصينية لمنع موجة ثانية من وباء كورونا

قررت سلطات مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي الصينية، عدم تخفيف القيود المفروضة على تحركات المواطنين بغية منع حدوث ارتداد في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت الحكومة المحلية في ووهان التي بدأ منها الفيروس تفشيه في العالم أواخر ديسمبر الماضي، في بيان صدر عنها اليوم السبت أن المجتمعات السكنية في المدينة ستستمر في تطبيق إدارة مغلقة، حيث يجب على السكان الذين يدخلون المجتمعات المحلية الخضوع لفحص درجات حرارة أجسامهم وارتداء الكمامات.

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وطلبت السلطات من المواطنين البقاء في منازلهم والامتناع عن التحركات غير الضرورية، محذرة إياهم من التهاون في اليقظة وسط تزايد تدفق الناس والسكان غير المحليين.

ولفت البيان إلى أن منع حدوث ارتداد في تفشي العدوى لا يزال "مهمة شاقة"، وخاصة في ظل ظهور مرضى لا تظهر عليهم أعراض، وآخرين جاءت نتائج فحصهم إيجابية مرة أخرى بعد خروجهم من المستشفيات، بالإضافة إلى حالات إصابة جديدة بين الوافدين من الخارج.

وطلب البيان من السكان مواصلة تطبيق المزيد من الجهود المعززة بغية تعقب حالات الإصابة بالفيروس وفرض الحجر الصحي المناسب عليها ومعالجة المرضى والذين كانوا على اتصال معها في الوقت المناسب.

ومن المتوقع أن يتم رفع القيود المفروضة اعتبارا من 23 يناير على الخروج من ووهان في الثامن من أبريل الجاري، فيما استأنفت وسائل النقل العام في المدينة خدماتها جزئيا، مع تزايد ملحوظ في حركة المشاة والسيارات على الطرق.

وسجلت في مقاطعة هوبي الأسبوع الماضي إصابة واحدة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد-19"، لكن الأربعاء والخميس الماضيين سجلت هناك 37 و51 إصابة جديدة.

المصدر: شينخوا