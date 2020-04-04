بلجيكا.. ضحايا كورونا 1283 وفاة و18431 إصابة

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، عن تسجيل 140 وفاة، و1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة "تسجيل 140 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283، وبلغت أعداد الإصابات 18431، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة".

إقرأ المزيد

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، بحسب المصادر الرسمية حتى أمس الجمعة، مليون و82 ألفا و470 شخصا، توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا.

المصدر:وكالات



