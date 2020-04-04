مسؤول بريطاني يكشف الموعد المحتمل لتخفيف إجراءات العزل العام

رجح مستشار حكومي بريطاني بارز أن الحكومة لن تخفف إجراءات العزل المنزلي العام الصارمة حتى نهاية مايو، إلا بعد أن يتباطأ انتشار فيروس كورونا أولا ، وتقوم بإجراء فحوص مكثفة للسكان.

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وقال نيل فيرغسون، أستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج لندن، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم السبت: "نريد الانتقال إلى وضع يمكننا فيه بحلول نهاية مايو على الأقل أن نتمكن من استبدال إجراءات العزل العام الكلي الحالية بإجراءات أخرى أخف حدة وتعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا وإجراء الفحوص".

وفرضت الحكومة البريطانية إجراءات حظر واسعة النطاق وأغلقت الحانات والمطاعم وجميع المتاجر تقريبا، كما حظرت التجمعات وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم، والخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال جراهام ميدلي، وهو مستشار حكومي كبير آخر في مجال علم الأوبئة، لصحيفة "التايمز اليوم" السبت إنه يخشى من أن تضر الاستراتيجية، التي اختارتها الحكومة البريطانية للتعامل مع الوباء، بالحالة الاقتصادية والنفسية لكثير من السكان.

وأمس الجمعة، ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب الوباء العالمي إلى 3605 حالات من بين 38168 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا "COVID-19". وتتوقع السلطات البريطانية أن يبلغ تفشي فيروس كورونا في البلاد ذروته في الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر: "رويترز"